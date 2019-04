Motores Tiago Monteiro entre os dez mais rápidos no WTCR em Hungaroring Por

Tiago Monteiro concluiu a primeira sessão de treinos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Hungaroring (Hungria) entre os dez mais rápidos.

Aos comandos do Honda Civic Type-R TCR # 18 da KCMG o piloto português realizou a sua melhor volta ao traçado magiar em 1m54,812s, a 0,893s da melhor marca, conseguida pelo argentino Nestor Girolami.

Também ao volante de um Honda Civic Type-R TCR, mas da equipa All-INKL, Girolami conseguiu rodar em 1m53,919s, batendo por 0,124s o seu companheiro de equipa e compatriota Esteban Guerrieri.

Attila Tassi, colega de equipa de Tiago Monteiro na KCMG, obteve a terceira melhor marca, a 0,367s de Nestor Girolami, com Jean-Karl Vernay, no melhor dos Audi S3 LMS TCR, e Aurélien Panis, no melhor dos Cupra Leon TCR, a completarem o lote dos cinco mais rápidos.

Já Gabriele Tarquini, o líder do campeonato, não foi além do 16º tempo, bem longe do seu companheiro de equipa Norbert Michelisz, que a correr em casa foi mesmo o melhor dos pilotos que tripulam os Hyundai i30 N TCR, ao rubricar a sexta melhor marca.