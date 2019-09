Thierry Correia deixa Sporting para reforçar Valência

O futebolista português Thierry Correia vai representar os espanhóis do Valência a título definitivo, após ter integrado o plantel principal do Sporting esta temporada, anunciaram hoje os dois clubes.

Aos 20 anos, o defesa-direito era o titular na equipa ‘leonina’, face à indisponibilidade física do macedónio Stefan Ristovski e do reforço francês Valentin Rosier, e assinou com o Valência até 30 de junho de 2024, tendo o clube ‘Ché’ fixado uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

No Valência, o campeão da Europa de sub-17 e sub-19 por Portugal, que, de acordo com informação do Sporting, se transferiu por 12 milhões de euros, vai encontrar o compatriota Gonçalo Guedes e o italiano Cristiano Piccini, ex-‘leão’.