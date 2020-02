Desporto Vídeo: “Temos que tê-los nos sítio para ganhar jogos”, diz Inácio Por

O Avaí, formação brasileira orientada pelo treinador português Augusto Inácio, voltou a perder, frente ao Brusque, deixando o técnico “furioso”.

Sem especificar os destinatários, o treinador falou “em português”, para ser melhor entendido pelos jogadores.

“Temos que tê-los nos sítio. Aqui [bate na garganta]. Não é só aqui em baixo nas pernas, temos que tê-los aqui, cá em cima, para ganhar jogos”, afirmou.

Uma crítica dura de Inácio à falta de “ganas” e “raiva de ganhar” de alguns atletas.

“Enquanto os jogadores não perceberem isto, dificilmente vão jogar na minha equipa”, prometeu.

“Devem estar é com fome de perder… Estão fartos de perder! Eu também estou farto de perder, mas quero ganhar com raça, com vontade, com querer, com determinação. O chip tem que mudar, se não perdemos todos”, disparou Inácio.

O técnico do Avaí confessou sentir-se “chateado, triste e um bocado furioso”, apontando o dedo à forma como o Brusque chegou à vitória.

“Perder desta maneira não serve”, concluiu.

Veja o vídeo.

