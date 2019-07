TAP transportou mais 4,8% de passageiros no semestre num total de 8 milhões

A TAP transportou no primeiro semestre deste ano quase oito milhões de passageiros, mais 4,8 por cento do que no período homólogo, revelou hoje a companhia aérea em comunicado.

A empresa adiantou que, nos meses em análise, conseguiu registar aumentos de passageiros em todos os setores em que opera, com exceção do Atlântico Sul e Central “com destaque para a América do Norte, com mais 9,6 por cento de passageiros transportados, para um total de 428 mil, e África, onde a TAP cresceu 8,5 por cento, para um total de 586 mil passageiros”, lê-se na mesma nota.

Por outro lado, segundo a TAP, o mercado brasileiro apresentou um decréscimo com menos 2 por cento de passageiros no primeiro semestre deste ano, sendo que a companhia aérea aponta para “sinais de uma recuperação” nos meses mais recentes.

“Em junho, por exemplo, a TAP transportou nas rotas do Brasil mais 3,4 por cento [de passageiros] do que no mesmo mês de 2018”, realçou a empresa.

A TAP destacou que nas rotas da Europa, com exceção de Portugal, “teve o maior crescimento absoluto, atingindo os 4,8 milhões de passageiros, mais 227 mil, ou 4,9 por cento” do que no primeiro semestre do ano anterior.

No que diz respeito aos voos entre aeroportos em Portugal continental (Lisboa, Porto e Faro), a TAP cresceu 1,8 por cento, de acordo com a nota de imprensa.

Paralelamente, nas rotas dos Açores e da Madeira, “a companhia aérea nacional registou um aumento de 4,9 por cento, alcançando os 633 mil passageiros no conjunto das rotas de e para as regiões autónomas”, informou a TAP.

A empresa destacou ainda a ponte aérea Lisboa-Porto, que cresceu, nos primeiros seis meses do ano, 5,8 por cento, para os 400 mil passageiros.

A TAP recordou também que “tradicionalmente, o primeiro semestre tem sempre registos inferiores aos do segundo semestre” e que lançou novas rotas na primeira metade deste ano (Telavive, Basileia e Dublin a 31 de Março, Chicago, Washington, S. Francisco, Nápoles e Tenerife ao longo de Junho), bem como algumas já no segundo semestre (Conacri e Porto-Bruxelas), “com o impacto destas no crescimento do tráfego a só se fazer sentir em pleno” na segunda metade do ano.

Em setembro, a TAP irá ainda “inaugurar voos entre o Porto e Munique e Lyon e entre Lisboa e Banjul”, cujo efeito, “aliado ao tradicional maior tráfego do segundo semestre permitem afirmar que em 2019 a TAP vai superar todos os recordes no número de passageiros transportados”, garantiu a companhia aérea.