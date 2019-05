TAP com perspetivas “muito positivas” para o verão, diz Antonoaldo Neves

O presidente da comissão executiva da TAP, Antonoaldo Neves, tem perspetivas “muito positivas” para a operação da TAP no verão, esperando conquistar no conjunto do ano entre 800 mil e um milhão de passageiros adicionais em relação a 2018.

“Ainda é cedo, estamos em maio, mas a nossa expectativa, depois de no ano passado termos chegado perto dos 16 milhões é agregar entre 800 [mil] e um milhão de passageiros este ano adicionais”, disse aos jornalistas durante a comemoração da entrega do centésimo avião da TAP, um Airbus A330 Neo.

Em outubro do ano passado, a empresa estimou alcançar os 20 milhões de passageiros 2020.

“O verão esté muito forte. As rotas novas estão muito bem e a nossa perspetiva para o verão é bastante positiva”, disse.

De acordo com o responsável, a companhia aérea tem um planeamento estratégico para alcançar os 120 aviões, estando prevista a chegada de 10 novos aviões nos próximos 12 meses.

“Hoje consegue-se sobreviver com 100/115 aviões, já é muita coisa, em 2015 eram 80. Esperamos que as obras aconteçam num ritmo acelerado, agora que a pista foi encerrada pelo Governo, para que em dois a três anos se consiga aumentar o estacionamento”, disse.

A TAP recebeu hoje o centésimo avião da sua frota, numa cerimónia que contou com o presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, e com os principais acionistas Humberto Pedrosa e David Neeleman, bem como com a presença de vários trabalhadores da transportadora.

“Um dia muito especial”, como assinalaram todos os responsáveis.

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, também esteve na cerimónia, destacando o papel da transportadora aérea na economia nacional.

Ao longo deste ano, os responsáveis da TAP esperam receber 37 novos modelos de aviões Airbus, A320neo, A321neo, A321LR e A330neo.

Os novos aviões, segundo Antonoaldo Neves, irão permitir que a TAP seja “muito mais sustentável do que ela é”.