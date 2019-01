Mundo Tajani diz que Guaidó é “único interlocutor” do PE Por

O “único interlocutor” do Parlamento Europeu (PE) na Venezuela é o Presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, disse hoje o líder da assembleia europeia, Antonio Tajani, na abertura da sessão plenária em Bruxelas.

“Falei ao telefone com o Presidente Guaidó, o nosso único interlocutor, para lhe assegurar o apoio do PE”, disse Tajani, num discurso em espanhol.

O político italiano aludiu ainda ao reconhecimento internacional à proclamação de Guaidó, que qualificou como sustentada nas normas constitucionais venezuelanas.

“Lamentavelmente, a situação piorou e chegou a um ponto de não retorno”, disse Tajani, acrescentando que se não houver uma alteração muito em breve haverá um agravamento com consequências para a região.

Tajani reiterou que o PE foi a primeira instituição a as violações de direitos humanos e a pedir sanções contra o regime, para além de ter galardoado a oposição na Venezuela com o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento em 2017.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A União Europeia fez um ultimato a Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram, sexta-feira, ser de oito dias, findo o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou 35 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.