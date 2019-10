Svitolina avança para as meias-finais das WTA Finals ao vencer Halep

A ucraniana Elina Svitolina, vencedora em 2018 das WTA Finals, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de ténis disputado em Shenzhen, na China, após vencer a romena Simona Halep, por 7-5 e 6-3.

Svitolina, oitava do ‘ranking’ mundial de ténis a única das oito finalistas sem títulos este ano, conseguiu, frente a Halep, quinta da hierarquia, o seu segundo triunfo no torneio, em uma hora e 40 minutos.

No seu primeiro jogo no torneio, Svitolina bateu a checa Karolina Pliskova, segunda do circuito, que hoje beneficiou do abandono da canadiana Bianca Andreescu, quarta do mundo, após o primeiro ‘set’, que venceu por 6-3.