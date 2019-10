Operação Marquês: Sócrates ataca procurador Rosário Teixeira

O ex-primeiro-ministro José Sócrates classificou hoje de “infeliz e imprópria” uma declaração do procurador Rosário Teixeira e pede que ele se retrate.

À entrada para o terceiro dia de interrogatório da fase de instrução da operação marquês, na qual é acusado de crimes económicos, Sócrates parou para falar aos jornalistas e criticar a postura do procurador Rosário Teixeira.

“Hoje reparei numa declaração do senhor procurador que dizia que no final se faziam as contas. Considero-a completamente infeliz e imprópria”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro vincou que a frase do procurador do Ministério Público que liderou a investigação “é muito reveladora daquilo que esteve sempre na base deste processo”.

Isto é “uma motivação pessoal”, concluiu Sócrates.