Susana Costa vence no Luxemburgo qualificando-se para os Europeus

A portuguesa Susana Costa conseguiu hoje a marca de qualificação para os Campeonatos Europeus de pista coberta, ao vencer a prova de triplo salto no Meeting do Luxemburgo, com 13,89 metros.

A atleta da Academia Fernanda Ribeiro abriu o concurso com 13,52 metros, melhorou ao segundo ensaio para 13,73 e ao terceiro salto igualou a marca de qualificação (13,85). Depois de dois saltos nulos, conseguiu 13,89 metros no seu último salto, derrotando claramente a francesa Flore Gracia (11,75).

Neste mesmo meeting, Tsanko Arnaudov, do Benfica, foi segundo no lançamento do peso, com a marca de 19,80 metros, superado pelo luxemburguês Bob Bertemes (20,66), sexto na final dos Europeus de 2018.

Emanuel Rolim, do Benfica, regressado de um estágio no Quénia, foi oitavo nos 1.500 metros com a marca de 3.45,86 minutos, a pouco mais de um segundo da qualificação para os Europeus de Glasgow 2019.