Motociclismo Super Super Enduro prossegue em Mação

Depois de um início de época auspicioso em Fafe, o Campeonato Nacional de Super Enduro prossegue hoje em Mação.

Numa organização do MAC TT, a prova realiza-se junto à sede dos anfitriões e num percurso com 400 metros de extensão, onde serão discutidos os melhores lugares de todas as categorias em pista.

Como é hábito os treinos livres e cronometrados realizam-se ao final da tarde, antes das finais, que se realizarão já debaixo de luz artificial. E se é verdade que se trata da vertente mais curta do enduro, também é das mais espetaculares, permitindo que as provas se realizem mesmo dentro de zonas habitacionais.