Motores Super Seven de regresso em Jerez de La Frontera Por

O troféu Super Seven by Toyo Tires está de regresso e em Espanha, registando a maior grelha de toda a sua história na prova que este fim de semana se disputa no Circuito de Jerez de La Frontera.

É a quarta prova da temporada, que reúne três dezenas de pilotos distribuídos por 27 carros. Um recorde numa prova que serve de suporte ao Iberian Historic Endurance e à Fórmula 4.

Com muito ainda por decidir nas três categorias ‘em liça’, a ‘caravana’ da competição organizada pela CRM Motorsport para os 420R, S1600 Pro e S1600 Business está de regresso também ao país vizinho.

Pedro Salvador lidera e é o grande favorito, depois do seu domínio antes da pausa de verão, mas num fim de semana onde José Carlos Pires está de regresso para tripular o carro # 54 na companhia do seu irmão Nuno Pires, na Atomic Mageltech. Será porventura a maior ‘ameaça’ ao homem da Speedy Motorsport.

Outros regressos são os de Diogo Tavares e Luís Calheiros Ferreira, que serão assistidos pela CRM, enquanto Nuno Afonso e Paulo Costa e Diogo Costa (pai e filho) se apoiam na experiência do Team Norte.

Correndo ‘em casa’ está Daniel González-Vallinas, partilhando o carro da BCM Sports com Gonçalo Lobo do Vale, o atual segundo classificado do troféu, numa jornada onde Sérgio e David Saraiva estarão novamente em destaque no Team Nova Driver, tal como Ricardo Rajani e Francisco Villar, que passam a integrar a Speedy Motorsport.

Nos S1600, a CRM propõe o trio formado por Bernardo Bello, Luís Filipe Oliveira e Pedro Falé, enquanto António e Rodrigo Nunes de Almeida se apoiam na BS Motorsport, num regresso após a participação bem sucedida no Estoril Racing Festival.

Após dois triunfos consecutivos em Braga e Jarama na S1600 Business, Bruno Martins (CRM Motorsport) procura prolongar a senda de bons resultados no ataque ao título da categoria, sempre sob a ameaça do Caterham nº 77 de Frederico Brion Sanchez (BS Motorsport), do nº 43 conduzido por Fernando Costa (Team Norte) e do duo composto por André Matos e Tiago Sousa (BCM Sports) ao volante do Seven # 31.