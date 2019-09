Motores Chuva baralha qualificação do Super Seven by Toyo Tires em Jerez Por

O piso molhado condicionou os treinos cronometrados do troféu Super Seven by Toyo Tires em Jerez de La Frontera.

Para além de Pedro Salvador, a competição dos 420R tiveram como protagonistas José João Magalhães, Diogo Tavares, Francisco Villar e José Carlos Pires.

Depois de uma meia hora de treinos livres a tempestade abateu-se sobre o traçado andaluz, não sendo possível, por exemplo, a Luís Calheiros Ferreira rodar como tinha sucedido com o piso seco na qualificação. David Saraiva não evitou mesmo uma saída de pista na Q1, enquanto Diogo Tavares evitou a mesma sorte e conseguiu o segundo lugar da grelha.

Pedro Salvador ‘dançou’ bem à chuva e conseguiu a ‘pole position’ para as duas corridas de amanhã, repartindo a primeira e segunda linhas da grelha de partida com José João Magalhães e Francisco Vilar para a corrida 1, Diogo Tavares, José Carlos Pires e Gonçalo Lobo do Vale para a corrida 2.

Não muito longe na tabela de tempos terminaram Sérgio Saraiva e Nuno Pires, antecipando-se boas lutas entre estes pilotos. Estas terão certamente a companhia de Ricardo Rajani, Duarte Lisboa, Diogo Costa, com a disputa do ‘miolo’ entre a nova aquisição da Speedy Motorsport (juntamente com Francisco Villar) e os ‘guerreiros’ do Team Norte a ser mais um dos motivos de interesse desta quart ronda da temporada.

Depois do ‘susto’ que apanhou na última prova em Jarama, Nuno Afonso quis apenas “rodar” de modo a sentir-se “mais à vontade com o carro” e curar as agruras físicas que ainda o perseguem, ao passo que Paulo Costa apostou tudo num ‘set-up’ de chuva que acabou por não surtir efeito à medida que a pista secou.

A correr em casa, Daniel González-Vallinas admitiu estar a desfrutar como nunca da experiência no Troféu monomarca à medida que vai aprofundando o conhecimento a bordo do Caterham # 81 assistido pela BCM Sports, revelando que pretende continuar a disputar o Troféu na próxima temporada.

Nos S1600, repetiu-se o cenário que começa a confundir-se com a competição: os protagonistas de sempre envoltos na incerteza do costume. Tal resultou em mais uma troca de galhardetes na categoria Pro entre Luís Filipe Oliveira, autor das duas pole-positions, e Bernardo Bello, líder da tabela classificativa e autor de uma recuperação notável que o fez terminar separar do # 24 por 0,046s.

A dividir a terceira posição da grelha encontram-se o regressado João Moniz Galvão e o motivado Francisco Figueiredo. O primeiro admitiu estar “sedento por pódios” e o segundo ‘aterrou’ em Jerez de La Frontera com a confiança própria de quem tinha obtido o melhor resultado da carreira (3º na Corrida 2) na ronda anterior.

À espreita de ambos está Miguel Couceiro, de volta ao plantel da competição, e ainda Pedro Lacerda, que volta a contar com assistência da BS Motorsport. À procura de assegurar a liderança da categoria Business face à ausência de José Kol Almeida, Bruno Martins demonstrou ao que vinha ao marcar o tempo m