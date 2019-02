Motores Suninen erra e Tanak ‘pula’ para o comando do Rali da Suécia Por

Ott Tanak parece ter as ‘rédeas’ do Rali da Suécia, depois de ter assumido o comando da prova no decorrer da segunda etapa da prova. O estónio da Toyota tirou partido de um erro de Teemu Suninen, que partiu na liderança para a tirada de hoje.

O finlandês da M-Sport Ford perdeu o controlo do seu Fiesta RS WRC na especial de Hagsfors e isso fez com que perdesse mais de um minuto e a ‘queda’ para a oitava posição da classificação geral.

Já Tanak lançou-se ao ataque e impôs-se em três das sete classificativas deste sábado. Sebastien Ogier, que voltou à prova ao abrigo da regra ‘Rallye 2’, foi também o mais rápido em três especiais, mostrando que está apostado em ‘salvar’ alguns pontos no campeonato depois do despiste na véspera.

No entanto na ‘geral’ Ott Tanak parece firme, uma vez que possui uma vantagem de mais de 50 minutos sobre Andreas Mikkelsen, que poderá ser o melhor representante da Hyundai se conseguir manter-se na segunda posição, que partilha com Esapekka Lappi, sobre o qual depositam agora as esperanças da Citroën depois do revés de Ogier na sexta-feira.

Thierry Neuville brilhou na super especial do final do dia, ao ser o mais rápido, ainda que o belga da Hyundai seja quarto da classficação. Mas tem o pódio só a dois segundos e deverá nisso que vai apostar na terceira e derradeira etapa, que se disputa domingo.

Depois do percalço de Suninen, Elfyn Evans passou a ser o melhor representante da M-Sport Ford, na quinta posição, a 11 segundos de Neuville, mas com mais de 27 segundos sobre o seu compatriota Kris Meeke, sexto no segundo Toyota Yaris WRC.