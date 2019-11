Sporting e Braga podem aproximar-se da qualificação na Liga Europa, FC Porto pressionado

Sporting e Sporting de Braga procuram dar na quinta-feira um passo decisivo para a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, numa quarta jornada em que o FC Porto joga pressionado em Glasgow.

Praticamente afastado da luta pelo apuramento, ao não ter conquistado qualquer ponto na primeira volta, o Vitória de Guimarães é a primeira equipa lusa a entrar em campo, ao receber na quarta-feira o Arsenal.

Já a 10 pontos do líder Benfica na I Liga, o Sporting, que vem de uma derrota com o Tondela (1-0), procura somar o terceiro triunfo consecutivo na Liga Europa, algo que não consegue nas competições europeias, na mesma época, desde 2011/12, quando chegou às meias-finais da segunda prova de clubes.

Depois de ter vencido por 1-0 em casa, o Sporting, que perdeu o único jogo que fez fora (2-3 em Eindhoven), desloca-se agora ao reduto do Rosenborg e um novo triunfo deixa os ‘leões’ muito perto da qualificação para a fase seguinte.

O Sporting visita a Noruega pela terceira vez, 20 anos depois de ter sido derrotado por 3-0 pelo Viking, naquela que é o único desaire com noruegueses, somando um triunfo em 1971/72 sobre o Lyn (3-0).

Com três jornadas disputadas no Grupo D, os ‘leões’ têm seis pontos, menos um do que o líder PSV Eindhoven e mais dois do que o LASK, enquanto o Rosenborg ainda não pontuou. Os holandeses jogam na Áustria e qualificam-se vencendo.

Única equipa portuguesa que ainda não perdeu na Europa, o Sporting de Braga, também a fazer um campeonato muito abaixo das expectativas, procura o terceiro triunfo em quatro encontros na ‘poule’ K, na receção ao Besiktas.

Os bracarenses venceram os dois encontros como visitantes – Wolverhampton e Besiktas – e empataram em casa com o Slovan Bratislava, somando sete pontos, mais um do que o ‘wolves’ e três do que os eslovacos, com os turcos ainda sem pontos.

Em seis jogos em casa com equipas turcas, os ‘arsenalistas’ têm quatro vitórias – três delas nos últimos encontros e a outra na Taça Intertoto, face ao Sivasspor -, e duas derrotas, uma perante o Besiktas (2-0), em 2012.

Pouco consistente a nível exibicional, o FC Porto desloca-se a Glasgow, para defrontar o Rangers e está praticamente proibido de perder para continuar na luta pelo apuramento no Grupo G.

Com apenas quatro pontos, os ‘dragões’ empataram em casa na última jornada com o conjunto escocês, que tem a mesma pontuação dos lusos, a dois do líder Young Boys, que visita o Feyenoord, último, com três.

Esta será a sétima visita dos ‘azuis e brancos’ à Escócia, onde apenas venceram duas vezes, saindo derrotados nos outros quatros encontros, dois deles em visitas ao Glasgow Rangers – 2-1 em 1983/84 e 3-2 em 2005/06.

Sem pontuar, apesar de algumas boas exibições na Europa, o Vitória de Guimarães recebe na quarta-feira o Arsenal, em busca dos primeiros pontos, duas semanas depois de ter perdido em Inglaterra, por 3-2, com dois golos nos últimos minutos.

O Arsenal, com nove pontos, e Eintracht Frankfurt, com seis, podem garantir o apuramento já nesta ronda, caso vençam nas deslocações a Guimarães e a casa do Standard Liège, respetivamente.

Em quatro jogos com equipas inglesas em casa, os vimaranenses nunca perderam, vencendo uma vez e empatando três.

Além e PSV Eindhoven, Arsenal e Eintracht, Sevilha (Grupo A), Basileia (C), Celtic (E), Espanyol (H) e Manchester United (L) também se podem apurar prematuramente para os 16 avos de final.