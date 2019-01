Sporting contrata defesa internacional colombiano Cristián Borja

O Sporting contratou o defesa internacional colombiano Cristián Borja até 2024, anunciou hoje o clube lisboeta, quarto classificado da I Liga de futebol, um dia antes do encerramento do período de transferências.

O clube de Alvalade informa que chegou a acordo com o Toluca, nono classificado do Torneio de Encerramento mexicano, para a transferência definitiva de Borja, sem especificar o valor, mas indicando que o contrato do jogador colombiano contempla uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O defesa lateral esquerdo, de 25 anos, que tem duas internacionalizações pela seleção da Colômbia, representou, naquele país, o Cortuluá e o Santa Fe, antes de ingressar no Toluca, na época 2017/18, clube pelo qual disputou 41 jogos, nos quais marcou um golo.

Borja é o quarto ‘reforço de inverno’ do Sporting, depois do brasileiro Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira), do costa-marfinense Idrissa Doumbia (ex- Akhmat Grozny) e Tiago Ilori (ex-Reading), tendo-se registado também o regresso de Francisco Geraldes, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt.