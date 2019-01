Tondela diz que foi prejudicado nos últimos quatro encontros pela arbitragem

O Tondela queixou-se hoje de erros da arbitragem nos últimos quatro encontros na I Liga portuguesa de futebol, dizendo-se prejudicado e pedindo que o videoárbitro seja utilizado de forma correta para a verdade desportiva.

“Sublinhamos que os últimos quatro encontros frente a Sporting CP, GD Chaves, Belenenses SAD e CD Aves foram exemplos crassos em que o CD Tondela acabou prejudicado e por isso mesmo defendemos que a culpa não pode ser colocada somente nos técnicos e dirigentes”, lê-se no comunicado do clube.

O documento sublinha que “é política do clube respeitar os árbitros”, mas, salientando “a importância do VAR como instrumento para a verdade desportiva no campeonato”, considera que este mecanismo “não está a ser utilizado de forma correta para o benefício do futebol nacional”.

“Lembramos que não é do nosso timbre fazer comentários às arbitragens, mas a circunstância atual, neste caso os últimos quatro jogos do CD Tondela, assim o obriga e a totalidade dos jogos são alvo de transmissão televisiva e os erros em questão estão à vista de todos”, dizem.

O clube colocou no seu canal do Youtube um vídeo com aquilo que considera serem os “exemplos crassos” da arbitragem nas últimas quatro jornadas: derrotas com Sporting, Desportivo de Chaves e Desportivo das Aves e empate com Belenenses.