Sporting confirma saída de Marcelo para os Chicago Fire

O defesa Marcelo, que chegou no início da época ao Sporting, vai transferir-se para os Chicago Fire, da Liga norte-americana de futebol (MLS), anunciou hoje o clube de Alvalade na sua página oficial na Internet.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a transferência definitiva do jogador Marcelo Ferreira para o Chicago Fire, clube que milita na MLS”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos ‘leões’.

Sem revelar os números envolvidos no negócio, o Sporting “agradece todos os serviços prestados” pelo jogador brasileiro e deseja-lhe “os maiores sucessos pessoas e profissionais”.

O central, de 29 anos, transferiu-se no início da época do Rio Ave, mas nunca foi verdadeira aposta de José Peseiro, Tiago Fernandes ou Marcel Keizer, tendo realizado apenas dois jogos, um com o Loures, para a Taça de Portugal, e outro com o Estoril Praia, para a Taça da Liga.

Marcelo chegou a Portugal em 2010, para jogar no Ribeirão, mas foi no Rio Ave que se destacou, entre 2012 e 2018, antes de se mudar para Alvalade.