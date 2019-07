Hoje é dia 19 de julho, dia de homenagear McAuliffe, a mulher que morreu a caminho do espaço Por

Hoje, homenageiam-se as mulheres, ato personificado em Christa McAuliffe, a professora astronauta que, neste dia, em 1985, foi selecionada para participar na fatídica missão da NASA, que terminou com a explosão da Challenger.

Dezanove de julho não é o Dia Internacional da Mulher, mas diversos eventos históricos trazem à atualidade mulheres de talento e coragem. Desde logo Christa McAuliffe. Em 1985, neste dia, o então vice-presidente dos EUA, George W. Bush, anuncia que McAuliffe, professora em New Hampshire, seria a primeira professora a viajar no vaivém espacial Challenger.

Especializada em História norte-americana e Estudos Sociais, Christa, inspirada na adolescência pelo Programa Apollo, foi a eleita entre 11 mil professores dos EUA que responderam ao anúncio da NASA, em 1984.

O objetivo era transportar um educador ao espaço, para que a partir dali fossem ministradas aulas às crianças, no âmbito de um programa chamado ‘Um Professor no Espaço’.

Após o anúncio de sua escolha, Christa transformou-se numa celebridade nos EUA, chegando a ser entrevistada na televisão pelo icónico Larry King.

No entanto, esta mulher corajosa não pôde cumprir a sua missão: a 28 de janeiro de 1986, numa manhã de sol no Cabo Canaveral, a Challenger explode no ar, matando Christa McAuliffe e os outros seis tripulantes.

A missão terminou 73 segundos depois do vaivém levantar, perante o olhar de milhares de pessoas no local e de milhões de telespectadores em todo o mundo.

E por isso hoje recordamos esta mulher, num dia marcado por outros factos históricos associados a mulheres – entre os quais a morte de Filipa de Lencastre.

Por exemplo, a 19 de julho de 1920, tem início a convenção de Seneca Falls, em Nova Iorque: a primeira Convenção Americana pelos Direitos da Mulher é realizada.

Hoje também é dia de recordar uma mulher da Arte: Marilyn Monroe, que realiza, a 19 de julho de 1946, o primeiro teste para conseguir uma carreira no cinema. Aos 20 anos, assina contrato com o estúdio 20th Century Fox.

Nasceram neste dia Heinrich Christian Boie, escritor alemão (1744), Luísa de Mecklenburg-Strelitz, rainha da Prússia (1810), Samuel Colt, inventor e empresário norte-americano (1814), Edgar Degas, pintor impressionista francês (1834), e Aristides Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordéus (1885).

Nasceram ainda Percy Spencer, inventor do forno micro-ondas (1894), Herbert Marcuse, filósofo da Escola de Frankfurt (1898), Rosalyn Yalow, investigadora médica e física norte-americana, Nobel da Medicina (1921), Francisco Sá Carneiro, ex-primeiro-ministro de Portugal (1934), Brian May, guitarrista dos Queen (1947), e Abel Ferrara, realizador de cinema norte-americano (1951).

Morreram a 19 de julho o Papa Símaco (514), Francesco Petrarca, poeta italiano (1374), Filipa de Lencastre, rainha consorte de D. João I de Portugal (1415), Egor Ivanovich Zolotarev, matemático russo (1878), Cesário Verde, poeta português (1886), José María Pemán, escritor espanhol (1981), e William Golding, Nobel de Literatura (1993).