Nas Notícias Sismo de magnitude 5,4 no sudeste da França provoca quatro feridos Por

Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma em estado greve, num sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter que ocorreu hoje no sudeste da França, perto de Montélimar, segundo as prefeituras dos departamentos afetados.

Em Montélimar, uma pessoa ficou gravemente ferida após a queda de um andaime, tendo sido levada com urgência para o hospital, indicou a prefeitura de Drôme.

Já no departamento de Ardeche, o prefeito escreveu na rede social Twitter que três pessoas ficaram ligeiramente feridas durante o terramoto.

O abalo foi sentido numa grande área do sudeste do país, de Lyon a Montpellier (sul), no entanto, os danos parecem limitados no momento.

Após o sismo, os bombeiros do departamento de Vaucluse receberam “cerca de 50 chamadas”, disse um porta-voz à agência de notícias France-Presse (AFP).

“As pessoas ligaram para nos dizer que tinham acabado de sentir um abalo, sem que isso exigisse qualquer intervenção da nossa parte”, acrescentou.