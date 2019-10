Silas lembra que já defrontou Alverca e que é adversário “bem preparado”

O treinador do Sporting, Jorge Silas, considerou hoje que vai encontrar um adversário difícil e bem preparado na estreia na Taça de Portugal de futebol, mas que os ‘leões’, detentores do troféu, vão a Alverca para ganhar.

“Sei que vamos ter uma tarefa difícil, mas somos o Sporting e somos os detentores da Taça. A nossa ideia é ir lá jogar para ganhar”, disse Silas, em declarações à Sporting TV, sublinhando que o Alverca, segundo da Série D do Campeonato de Portugal, é uma equipa muito bem preparada.

Silas lembrou que esta época, que iniciou como treinador do Belenenses SAD, disputou um particular com a formação ribatejana – que perdeu – e deixou elogios ao seu treinador, o ex-futebolista Vasco Matos.

“Já os defrontei este ano (…). Têm jogadores que conheço bem, muitos deles têm subidas de divisão, o treinador é bom, o ano passado esteve no Vilafranquense, que subiu de divisão [à II Liga]”, salientou Silas.

O Sporting encontra o Alverca na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em ronda agendada para 20 de outubro e na qual as equipas da I Liga se estreiam e jogam fora, como determinam os regulamentos.

O treinador, que na última sexta-feira foi oficializado no comando técnico do Sporting, falou ainda da semana de trabalho e reconheceu a vontade de contar com jogadores da formação, lembrando os êxitos que a Academia do clube teve, com Cristiano Ronaldo e Luís Figo.

“É uma academia com seis bolas de ouro, temos de aproveitar. Tem de ser pouco a pouco”, salientou Silas, justificando que mais jovens terão oportunidades, contando com o apoio do ex-treinador interino Leonel Pontes, que regressou ao comando dos sub-23, e com o adjunto Emanuel Ferro.

Hoje à noite, na segunda jornada da Liga Europa, na receção aos austríacos do LASK Linz, Silas apela ao apoio dos adeptos, num jogo que prevê aberto e no qual espera um adversário a pressionar alto.

“É importante ter o apoio dos nossos adeptos, penso que vai ser um jogo divertido, quero apelar ao apoio dos nossos adeptos. Já tivemos uma vitória e queremos dar sequência”, rematou.