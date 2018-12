Desporto Silas diz que Belenenses joga sem símbolo, mas não perde “identidade” Por

O treinador do Belenenses afirmou hoje que, apesar de não poderem envergar a Cruz de Cristo, os ‘azuis’ não vão perder a identidade e vão procurar manter a boa sequência de resultados na I Liga portuguesa de futebol.

“Nas equipas de bairro não tínhamos símbolo. Jogávamos pela paixão, defendíamos a equipa pelo que éramos enquanto seres humanos, enquanto amigos e colegas. Não há outra solução, jogaremos sem símbolo”, disse Silas, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da SAD do Belenenses.

O técnico fazia a antevisão da partida da 14.ª jornada, com o Desportivo das Aves, marcado para sábado, no qual os ‘azuis’ já não vão envergar a Cruz de Cristo na camisola, devido ao processo movido pelo clube em tribunal.

“Uma coisa é jogar sem símbolo, outra é jogar sem identidade. Nós temos identidade, nome também temos, colegas para defender também temos, dignidade para defender também”, referiu, salientando que a equipa vai continuar o seu caminho “contra tudo e contra todos”.

Na receção aos avenses, o Belenenses vai procurar “amealhar pontos” e dar sequência aos sete jogos sem perder no campeonato, com os lugares europeus na ‘mira’.

“Se queremos pensar em objetivos mais ambiciosos – e a posição em que estamos permite-nos pensar nisso, foi um direito que conquistámos dentro de campo –, não vamos fugir da luta. Todos nós começamos com um sonho. Primeiro de jogador, depois a pensar ser treinador. Claramente que sou sonhador. Até com treinos eu sonho”, transmitiu.

Por outro lado, Silas considera que o Belenenses não parte em vantagem para este encontro, devido ao facto de o Desportivo das Aves ter atuado a meio da semana, para a Taça de Portugal.

“Tiveram jogo, mas estão a atravessar momento muito bom. Estão na mó de cima a nível anímico. O jogo que perderam foi com o Sporting e em Alvalade. Não me parece que seja vergonha alguma. Eles vêm aqui com nível físico e anímico muito bom”, antecipou.

O Belenenses, sétimo classificado com 19 pontos, recebe no sábado o Desportivo das Aves, 14.º com 11, a partir das 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.