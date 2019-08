Silas diz não estar preocupado com falta de golos do Belenenses SAD

O treinador do Belenenses SAD, Silas, disse hoje não estar preocupado com a falta de golos da equipa, mas confessou poder realizar ajustes para o jogo com o Santa Clara, da terceira jornada da I Liga de futebol.

“Talvez haja alterações, temos de ajustar algumas coisas. Não me preocupa não termos marcado golos ainda. Preocupava-me se não criássemos ocasiões. A única coisa que me importa é tentarmos jogar da mesma forma que temos jogado. Os golos vêm por acréscimo”, sublinhou.

Em antevisão para o embate com a equipa açoriana, Jorge Silas considerou que seria “muito aceitável” defrontar o Santa Clara da mesma forma que jogaram no encontro da segunda fase da Taça da Liga, que abriu a temporada e terminou com a derrota da turma lisboeta por 1-0.

“Se jogarmos com o Santa Clara da mesma forma que jogámos com eles na Taça da Liga, já é muito aceitável para esta altura do campeonato. Daquilo que analisei do Santa Clara, não acredito que seja diferente. No ano passado fomos lá ganhar e este ano queremos o mesmo”, analisou.

Silas rejeitou fazer comparações entre o momento das duas formações, justificando que a época ainda agora se iniciou e as equipas ainda não se defrontaram todas.

“É muito cedo para encontrarmos um padrão. São muito poucos jogos, nesta altura não faz sentido analisar a Liga. Há muitas equipas que ainda não se defrontaram. No final da primeira volta, já podemos falar disso. Até agora, jogámos um jogo fora e outro com o campeão nacional, não podemos fazer comparações”, expressou.

Com o mercado de transferências ainda em aberto, o técnico afirmou estar satisfeito com a constituição do plantel e espera não perder nenhum jogador até ao fecho da janela, em 31 de agosto.

“Estou contente com o plantel. Aos poucos, vou conhecendo melhor os jogadores e eles também vão percebendo o que eu quero. Não perdi nem um segundo esta semana a pensar no mercado. Se não perdermos nenhum jogador, já é muito bom”, disse.

O jogo entre Santa Clara e Belenenses SAD está marcado para domingo, a partir das 16:00, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.