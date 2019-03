Shevchenko ‘atira’ pressão para Portugal e assume “grande respeito” por Ronaldo

O selecionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, afirmou hoje que a pressão está toda em cima de Portugal, no jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, e confessou que tem um “grande respeito” por Cristiano Ronaldo.

“Portugal está pressionado, porque joga em casa e porque é campeão europeu. Nós estamos cá para tentar ganhar pontos e fazer um bom jogo. A pressão está em Portugal. A minha equipa tem treinado bem e estamos bem preparados”, afirmou Andriy Shevchenko.

O selecionador ucraniano falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada no grupo B, agendado para sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

“Portugal é uma equipa muito forte. Tem o regresso de Ronaldo. É um dos melhores do mundo. Tenho um grande respeito por ele. Não é só um grande jogador, é um líder, um símbolo. E está em grande forma”, referiu o antigo avançado de Dinamo Kiev, AC Milan e Chelsea.

Questionado sobre se falou com Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, para tentar obter mais alguma informação sobre a seleção lusa, Shevchenko confessou que não valia a pena perguntar nada ao técnico português.

“Ele é português, gosta da sua equipa, da sua seleção, por isso não valeria a pena perguntar. Além disso, temos bastante informação de Portugal”, disse o agora treinador de 42 anos.

Na mesma conferência de imprensa, Oleks Zinchenko, companheiro de Bernardo Silva no Manchester City, deixou elogios ao médio e considerou que, neste momento, o esquerdino é mesmo o melhor jogador português.

“Para mim, o Bernardo é melhor. Conheço o potencial e conheço-o bem. Falámos sobre este jogo e eu disse-lhe que se ele tentar passar por mim, é logo derrubado”, brincou o jogador de 22 anos.

O Portugal-Ucrânia tem início agendado para as 19:45 de sexta-feira e terá arbitragem do francês Clément Turpin.