SGS junta-se à Can-Am e à Sea-Doo

A SGS Car passou a integrar a rede de concessionários das marcas Can-Am e Sea-Doo produzidas pela canadiana BRP, representada em Portugal pela MILFA.

Desta forma esta empresa de referência no distrito de Setúbal inclui um novo portfólio nos produtos por si comercializados no setor do comércio automóvel.

A Can-Am apresenta uma variada gama de SSV’s e ATV’s



Os produtos da BRP são distribuídos em mais de 100 países or cerca de 4200 concessionários e distribuidores. Em Portugal a Can-Am Off-Road compreende a gama de veículos ‘side by side’ (SSV) e ATV, com destaque para os modelos Spyder e Ryker. No setor náutico a representação é garantida pela marca Sea-Doo.

Para Luís Pires, da MILFA, incluir a SGS na sua rede de concessionários é motivo de “orgulho”, mostrando-se satisfeito pelo facto da empresa a ter escolhido como “parceiro de negócio, seguros de que será uma grande mais-valia para a divulgação e comercialização da Can-Am e da Sea-Doo em Portugal”.

A Sea-Doo representa a BPR no mercado de veículos náuticos

“Esta parceria surgiu na sequência da participação da SGS Car no Campeonato Nacional de Todo Terreno com uma equipa de seis Can-am Maverick. A rede SGS Car integra atendimento, venda, oficinas, pós-venda, comunicação e marketing pelo que agora vamos empregar todo nosso know how e infraestrutura de vendas de carros para a comercialização dos Can-am onroad e offroad, bem como dos veículos náuticos da marca Sea-Doo”, assinala Nuno Madeira, um dos sócios da SGS Car.