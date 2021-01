Nas Notícias “Seria uma aventura” se Marcelo não se recandidatasse, diz Ferro Rodrigues Por

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, elogiou o “contexto” da pandemia de covid-19 para defender um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

Em entrevista ao podcast do PS, a segunda figura do Estado disse que “seria uma aventura” se, no “contexto” pandémico atual, Marcelo não continuasse como chefe de Estado.

O Presidente em exercício teve um “comportamento exemplar” para com a “geringonça”, mas nos últimos tempos tem fragilizado a posição de alguns ministros, de acordo com o histórico socialista.

“É óbvio que o Presidente da República não pode ter uma posição apenas de seguidismo em relação ao Governo. Quando tem uma posição crítica em relação ao Governo, ou a este ou aquele ministro, deve transmitir, e sei que transmite sempre, primeiro ao primeiro-ministro e só depois publicamente”, sustentou Ferro Rodrigues.

Na mesma entrevista, o presidente do Parlamento considerou que o apelo ao voto nas presidenciais de 24 de janeiro tem sido “muito fraco”.

“O que me parece muito fraco, e devia ser muito mais forte, é o apelo geral para a votação e mobilização para as presidenciais. A Comissão Nacional de Eleições devia ter um papel muito ativo, um papel de promoção das eleições bastante mais forte do que tem tido até agora”, afirmou.

Ferro Rodrigues confessou também a “perplexidade” pela ausência de uma operação “quase militarizada” para apoiar quem trabalha em lares de idosos.

“Tive ocasião de mostrar a minha perplexidade – que continua, devo dizer – sobre o facto de, depois de uma primeira onda em que houve tantas vítimas no lares, não se ter visto uma ação organizada, quase militarizada, de apoio às pessoas que trabalham nos lares para idosos, e de controlo das famílias nas visitas, com testes rápidos”, frisou.

Numa análise à campanha de vacinação contra a covid-19, o presidente da Assembleia da República lamentou que o ritmo não seja “bastante mais forte do que aquele que é neste momento”.