“Ana Gomes notabilizou-se por ataques ao PS”, afirma Vitalino Canas

O ex-dirigente do PS Vitalino Canas reagiu às críticas feitas pelo camarada Pedro Nuno Santos, a propósito do partido não ter apoiado a militante Ana Gomes nas presidenciais de 24 de janeiro

Num artigo de opinião, Vitalino Canas, ex-dirigente do PS, reforçou a tese que já tinha sido defendida pelo presidente do PS, Carlos César, que defendeu que Ana Gomes “abusou” dos ataques ao partido.

“Ana Gomes notabilizou-se por ataques ao Partido Socialista e a pessoas do Partido Socialista. Por muito que a direção do partido se empenhasse na sua candidatura, não conseguiria convencer o eleitorado do PS de que o representa”, sustentou Vitalino Canas.

A intervenção deste ex-dirigente surgiu depois de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, ter lamentado o contributo do PS para a “afirmação” de André Ventura, ao não dar uma indicação de voto em Ana Gomes para as eleições presidenciais.

“Pedro Nuno Santos comunica-nos que, se fosse líder do PS, teria convidado um candidato presidencial que representasse as ideias do PS. Tenho a certeza que teria dificuldade em encontrar uma figura com a estatura de Mário Soares ou Manuel Alegre”, que mesmo sabendo que iam “ficar em segundo lugar” avançassem só para “derrotar o candidato populista da direita”, argumentou Vitalino Canas.

“Pedro Nuno Santos seria forçado a apoiar Ana Gomes, seguramente disponível a avançar por puro interesse e agenda pessoal, para fazer essa lamentável figura”, mas acabaria por se “esbarrar” contra essas críticas da candidata ao próprio partido. Nesse artigo de opinião, publicado pelo jornal Público, Vitalino Canas salientou que Pedro Nuno Santos “é um dos bons políticos do Partido Socialista”, encarando as recentes posições do ministro como movimentações de quem tem “legítimas pretensões futuras”.