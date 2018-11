Motociclismo Sérgio Leitão homenageado no Circuito do Estoril Por

Sérgio Leitão, o piloto falecido num acidente na prova anterior do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo, foi homenageado este fim de semana no traçado dos arredores de Lisboa.

Aproveitando a realização da derradeira prova da temporada, o malogrado piloto da Copa Dunlop Motoval foi lembrando numa das boxes do circuito.

Elementos da Federação de Motociclismo de Portugal, do Motor Clube do Estoril, da Dunlop e da Motival juntaram-se em redor da moto de Sérgio Leitão para, em conjunto com a família, pilotos e equipas recordarem e homenagearem Sérgio Leitão, num momento único e especial.

Foi uma forma da ‘família’ do motociclismo se despedir de uma das personagens mais simpáticas do ‘paddock’, que jamais será esquecido por todos os que competem no Campenato Nacional de Velocidade.