“Sem regulação podia haver um desastre ambiental ou financeiro”

O Nobel da Economia de 2007 considera que existem duas áreas – ambiente e finanças – nas quais os mercados não funcionam bem sozinhos, sendo essencial haver regulação para evitar “um desastre ambiental ou financeiro” que “ninguém quer”.

“Na maioria dos mercados, o conflito entre as decisões dos indivíduos e o que é melhor para a sociedade não é muito grave, não é necessária regulação, mas em alguns, nomeadamente ambiente e finanças, a regulação é importante, caso contrário podíamos acabar com um desastre ambiental ou financeiro e ninguém quer desastres”, frisou Eric Maskin em entrevista à Lusa, em Lisboa.

“Assim, nestes casos, deve haver alguma restrição à liberdade individual para evitar que o sistema colapse”, acrescentou o economista norte-americano.

O Nobel da Economia de 2007 falava à margem da 11.ª edição do ‘Encontro UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications’, um evento anual que reúne os principais estudiosos que realizam investigações teóricas ou aplicadas no campo da teoria dos jogos, e que decorreu no ISEG, em Lisboa, entre os dias 07 e 09 de novembro.

Eric Maskin salientou que a questão que se coloca é aferir se o resultado na sociedade no seu conjunto da utilização estratégica de informação pelos indivíduos é ou não desejável, nomeadamente em questões ambientais e financeiras.

“O facto de agentes individuais estarem a comportar-se estrategicamente de modo proveitoso para eles, individualmente, não quer dizer que o resultado seja bom para a sociedade como um todo”, afirmou.

“Então, nos casos em que existe um confronto entre os dois, é preciso um mecanismo como a regulação para corrigir o impacto social”, sublinhou.

Relativamente à área ambiental, o economista norte-americano referiu, à Lusa, que, “se não houvesse regulação governamental, não existiria um limite para a poluição”.

Eric Maskin explicou que está em causa o que os economistas chamam de externalidades, ou seja, os efeitos decorrentes da decisão de um indivíduo em outros que não participaram naquela decisão.

De acordo com o doutor em Matemática Aplicada, o facto de não existir um incentivo para que os indivíduos tenham em conta aqueles efeitos sobre terceiros, faz com que os mercados “não funcionem bem. “E nos casos em que não existem aquelas externalidades, os mercados, de modo geral, funcionam bem”, frisou.

Segundo o economista norte-americano, “as duas principais áreas nas quais os mercados não funcionam bem, por si só, são, por um lado, o ambiente, [que inclui] a poluição, as emissões de carbono e a destruição das florestas, e, por outro, as finanças, onde existe muito risco e muita alavancagem”.

Eric Maskin salientou que são duas áreas da economia nas quais os “mercados não funcionam satisfatoriamente e, por isso, têm de ser complementados com regulação”.

Questionado sobre se os mercados financeiros funcionam melhor atualmente do que há 20 anos, o Nobel da Economia de 2007 respondeu que, “comparando com os últimos 11 ou 12 anos, sim, porque quando a crise financeira de 2008/2009 ocorreu, foram feitos esforços para melhorar a regulação, nos Estados Unidos e também na Europa”.

“Foi um passo na direção certa. Mas se resolveu o problema? Não. Contudo, talvez os mercados estejam a funcionar melhor do que estavam naquela altura”, frisou.

Eric Maskin ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2007, juntamente com Leonid Hurwicz e Roger B. Myerson, pelo seu trabalho nas bases da teoria do desenho de mecanismos, um ramo da teoria dos jogos que analisa casos em que os agentes económicos têm informação privada e a utilizam de forma estratégica.

Aquela formulação teórica permite distinguir se os mercados funcionam bem ou não, e ajudou os economistas a conceber mecanismos de mercado, como os leilões, e propor formas de regulação de mercado e procedimentos de votação com as propriedades desejadas.