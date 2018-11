Desporto Seleção portuguesa de Síndrome de Down derrota campeões do mundo Por

Portugal entrou a vencer no Campeonato da Europa para jogadores com Síndrome de Down e derrotou logo a anfitriã e campeã mundial Itália, por 5-3.

Se o mundo é uma bola que gira e tenta unir todos em redor de um só objetivo, o campeonato da Europa FIFDS, que decorre na cidade italiana de Terni, por estes dias, disso é reflexo.

E para as cores nacionais a entrada em competição decorreu da melhor forma, com uma vitória diante da equipa da casa e que ostenta o título de campeã mundial.

Portugal venceu por 5-3, com os remates certeiros da formação das quinas a serem apontados por César Morais e Ricardo Pires, ambos por duas vezes cada, e Luís Gonçalves uma ocasião.

A equipa das quinas volta a entrar em ação, nesta quarta-feira, com uma tripla jornada.

De acordo com a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual, Portugal medirá forças duas vezes com a congénere da Turquia (9h00 e 18h00) e novamente com a Itália (10h00).

No final do encontro a felicidade reinava na comitiva portuguesa.