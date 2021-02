Nas Notícias “Sei o que é começar de baixo e chegar à justa ao final do mês”, garante Georgina Por

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, voltou a causar furor nas redes sociais, após ter sido a capa da revista ‘In Style’.

Na entrevista que acompanha a produção fotográfica, a modelo espanhola, de 27 anos, lembrou as origens humildes.

“Agora que posso, permitir-me ajudar os outros é o que mais me satisfaz. Eu também sei o que é começar de baixo e chegar à justa ao final do mês. Empatizo muito com as pessoas devido às minhas origens humildes”, afirmou.

Antes de singrar na moda, Georgina Rodríguez passou dificuldades, mas enfrentou-as sempre com um sorriso. “É verdade que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz”, garantiu.

Cristiano Ronaldo e Georgina conheceram-se em 2016, em Madrid, Espanha. São pais de Alana Martina, de 3 anos. A modelo espanhola sente-se ainda “abençoada” por ajudar a criar os três outros filhos do futebolista: Cristianinho, de 10 anos, e os gémeos Eva e Mateo, de 3 anos.

“Trabalhei muito e tive uma vida sacrificada e o universo compensou-me com o melhor: uma família linda”, concluiu Georgina Rodríguez.