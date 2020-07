Nas Redes Cristiano Ronaldo e Georgina mostram o novo iate de 5,6 milhões de euros Por

Cristiano Ronaldo comprou um iate de luxo, um Azimute Grande 27 Meri, avaliado em cerca de 5,6 milhões de euros.

O capitão da seleção portuguesa optou por comprar um navio, depois de ter passado vários momentos de férias em iates alugados.

O jogador terá pago bem mais do que o valor base, uma vez que o iate contém bastantes pormenores personalizados, em particular na decoração.

Nos últimos dias, Ronaldo e Georgina Rodriguez têm estado no iate, no Mediterrâneo, partilhando várias imagens do novo ‘brinquedo’.

A companheira do craque tem sido a mais ativa na apresentação do iate, aproveitando as fotos e vídeos que publica para promover marcas de roupa, como destacou o jornal britânico The Sun.

Veja as imagens do iate de luxo de Cristiano Ronaldo.