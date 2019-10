Fórmula 1 Sebastian Vettel e Ferrari dominam a qualificação no Japão Por

Sebastian Vettel e Charles Leclerc confirmaram na qualificação o favoritismo que era atribuído aos Ferrari no Grande Prémio do Japão.

Depois do adiamento das sessões de qualificação para a manhã deste domingo, devido ao tufão Hagibi, havia alguma expetativa para perceber se Valtteri Bottas e a Mercedes iriam confirmar a rapidez evidenciada nos treinos livres de sexta-feira.

Percebeu-se depressa que embora o finlandês rodasse perto dos pilotos da Ferrari ser-lhe-ia muito difícil batê-los quando interessava; a decisiva Q3. Mas mesmo na Q1 Leclerc mostrou que isso em Suzuka seria missão quase impossível.

Bottas ainda deu um ar da sua graça na segunda qualificação, onde foi ligeiramente mais rápido que Lewis Hamilton, mas os pilotos da Mercedes não contavam com o facto de Vettel e Leclerc estarem apenas a gerir e a preparar o ‘assalto’ à primeira linha da grelha de partida, baixando o tempo por volta em cerca de seis décimas.

Uma volta em 1m27,064s deu a Sebastian Vettel a ‘pole-position’, batendo Charles Leclerc por 0,189s, já que o monegasco cometeu um ligeiro erro na saída da última curva na sua derradeira tentativa.

Valtteri Bottas teve de se contentar com o terceiro lugar do ‘grid’, ao gastar mais de duas décimas de Vettel, sendo apenas nove milésimas mais rápido do que Lewis Hamilton, que colocou o segundo Mercedes no quarto lugar do ‘grid0.

Max Verstappen nunca esteve na luta pela primeira fila da grelha, sendo natural que realizasse a quinta marca, a mais de sete décimas da ‘pole’, tal como o seu companheiro de equipa na Red Bull, Alex Albon, com quem partilha a terceira fila do ‘grid’ e igualou o tempo…à milésima.

O melhor dos ‘outros’ foi, sem surpresa Carlos Sainz Jr, só que desta vez na quarta fila da grelha de partida para a corrida tem a seu lado o seu companheiro de equipa na McLaren, Lando Norris, com Pierre Gasly, no melhor Toro Rosso, e Romain Grosjean, no melhor Haas, a completarem o lote dos dez primeiros, ao serem os mais lentos na Q3.

Tal como se esperava os Renault estiveram em dificuldades, com Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo a não irem além do 15º e 16º tempos, com o australiano a ser eliminado logo na Q1, marcada pelos acidentes de Robert Kubica e Kevin Magnussen, que causaram duas interrupções na sessão para limpeza da pista.

Resultado da qualificação

1º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m27,064s

2º Charles Leclerc (Ferrari) 1m27,253s

3º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m27,293s

4º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m27,302s

5º Max Verstappen (Red Bull) 1m27,851s

6º Alexander Albon (Red Bull) 1m27,851s

7º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m28,304s

8º Lando Norris (McLaren) 1m28,464s

9º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m28,836s

10º Romain Grosjean (Haas) 1m29,341s