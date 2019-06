Fórmula 1 Sebastian Vettel bate Lewis Hamilton pela ‘pole position’ no Canadá Por

Sebastian Vettel confirmou a boa forma da Ferrari no Circuito Gilles Villeneuve e garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

Numa incrível última volta lançada, o alemão conseguiu realizar uma volta ao traçado da ilha de Notre-Dâme em 1m10,m240sm, batendo Lewis Hamilton por duas décimas.

Lewis Hamilton teve de se contentar com o segundo tempo, mostrando mais uma vez que o seu Mercedes perdia terreno para o seu rival na parte mais rápida do circuito de Montreal. Mas não é um mau resultado tendo em conta que na véspera bateu no ‘muro dos campeões’, à entrada da reta da meta

Apesar de não conseguir bater Sebastian Vettel, o Campeão do Mundo logrou um lugar na primeira fila, que já parecia estar ‘entregue aos dois pilotos da Ferrari, pois relegou Charles Leclerc para o terceiro lugar do ‘grid’.

O monegasco irá dividir a segunda linha da grelha com Daniel Ricciardo, que conseguiu a sua melhor qualificação desde que se juntou à Renault. Um grande moral para a equipa francesa, que conseguiu também ter os seus dois carros na Q3.

Pierre Gasly, no único Red Bull a atingir a terceira qualificação vai largar do quinto lugar da grelha, depois do seu companheiro de equipa, Max Verstappen, ter ficado eliminado na Q2, pois quando realizava a sua derradeira tentativa para passar à fase seguinte um acidente de Kevin Magnussen inviabilizou essa mesma tentativa.

Valtteri Bottas evitou por pouco também bater no muro, mas não no dos campeões, mas o pião fez com que não fosse além do sétimo tempo, fazendo-o arrancar apenas da quarta linha do ‘grid’.

Os dois McLaren colocaram-se logo atrás do finlandês da Mercedes, mas o mais provável é que apenas Lando Norris possa arrancar de oitavo, pois Carlos Sainz Jr deverá perder o nono devido a uma penalização por prejudicar Alex Albon na Q1. Isso promoverá Kevin Magnussen a nono e Max Verstappen a 10º.