Sebastian Buhler sobe ao top 20 e é segundo entre os ‘rookies’

Sebastian Buhler esteve em bom plano na sétima etapa do Rali Dakar 2019, conseguindo subir ao top 20 nos 323 quilómetros da especial de hoje.

O ex-campeão nacional TT1 foi também o segundo melhor estreante do dia na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, que se está a disputar no Peru.

Com este excelente desempenho na tirada que se realizou em redor de San Juan de Marcona, Buhler conseguiu ascender à 25ª posição da classificação geral das motos, onde passou a ser o terceiro melhor ‘rookie’.

O piloto de 24 anos espera agora manter este mesmo nível de desempenho na etapa que amanhã ligará San Juan de Marcona a Pisco. Um total de 576 quilómetros para 361 de especial cronometrada.