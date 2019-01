Motores Peterhansel vence etapa no ‘Dakar’ e ‘rouba’ segundo lugar e Loeb Por

Um dia depois de se ter dado mal com a sexta especial do 41º Rali Dakar Stéphane Peterhansel voltou a conhecer o ‘sabor’ da vitória ao impor-se na tirada de hoje.

O ex-vencedor da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial não apenas se impôs nos 323 quilómetros desta sétima etapa como também ‘roubou’ a segunda posição da classificação geral dos automóveis a Sebastien Loeb.

É que o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis foi travado por um problema elétrico no Peugeot 3008 DKR # 306 e não foi além do 10º tempo nesta tirada disputada em redor de San Juan de Marcona, perdendo 28m27s para o seu compatriota.

Nasser Al-Attiyah parecia bem encaminhado para garantir mais um pódio em etapas, mas depois ficou ligeiramente para trás e não foi além do quarto registo na especial, a 1m58s de Stéphane Peterhansel. No entanto o piloto do Qatar manteve a liderança da ‘geral’ das quatro rodas, onde agora tem mais de 29 minutos de vantagem sobre o francês da X-Raid.

Desta vez foi Nani Roma quem fez jogo mais igual com Peterhansel, concluindo a tirada a 4m33s do seu companheiro de equipa, enquanto Carlos Sainz foi terceiro, a 9m28s. Isto apesar do espanhol da X-Raid estar já arredado da luta pela vitória quase desde o início do rali.

Classificação após a 7 ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 25h13m30s

2º Stéphane Peterhansel/David Castera (Mini) + 29m16s

3º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 37m59s

4º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 54m12s

5º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 1h20m01s

6º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2h12m02s

7º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 2h45m33s

8º Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Mini) + 3h39m33s

9º Bernhard Ten Brinke/Xavier Panseri (Toyota) + 4h32m31s

10º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini) + 5h15m31s