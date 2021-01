Nas Notícias “Saudade” eleita a palavra do ano 2020, à frente de “covid-19” e “pandemia” Por

A votação em “Saudade” superou as de “covid-19” e “pandemia”, colocadas em segundo e terceiro lugar, respetivamente, revela a Porto Editora, que promove a iniciativa desde 2009.

“Saudade” foi eleita a “Palavra do Ano” de 2020, escolhida por pouco mais de 25 por cento “dos cerca de 40 mil internautas” que participaram na votação, anunciou hoje a Porto Editora, promotora da iniciativa.

“Dos cerca de 40 mil internautas que participaram nesta votação, 26,8 por cento escolheram ‘saudade’, vocábulo tantas vezes associado à alma dos portugueses”.

A votação em “Saudade” superou as de “covid-19” e “pandemia”, colocadas em segundo e terceiro lugar, respetivamente, segundo comunicado do grupo editorial, enviado à agência Lusa.

“Covid-19” ficou em segundo lugar, não muito distante, com 24,4 por cento, seguida de “pandemia”, com 17,03 por cento.

“Saudade”, escolhida em 2020, sucede a “violência [doméstica]” (2019) a “enfermeiro” (2018), “incêndios” (2017), “geringonça” (2016), “refugiado” (2015), “corrupção” (2014), “bombeiro” (2013), “entroikado” (2012), “austeridade” (2011), “vuvuzela” (2010) e “esmiuçar” (2009).

Fora do pódio ficaram “confinamento”, que conquistou 16,23 por cento dos votos ‘online’, seguida de “zaragatoa” (sete por cento), “telescola” (2,58), “discriminação” (1,85), “infodemia” (1,59), “digitalização” (1,33) e, em último lugar, “sem-abrigo” (1,16 por cento).

Esta foi a 12.ª edição da iniciativa “Palavra do Ano”, e a votação ‘online’ decorreu de 01 a 31 de dezembro do ano passado.

Nesta edição, segundo a Porto Editora, houve mais 10 mil votantes do que no ano passado.

A votação em Portugal decorreu em simultâneo com as de Angola e Moçambique, promovidas pela Plural Editores, do Grupo Porto Editora, que divulgará mais tarde os respetivos resultados.