Desporto Benfica empata nos Açores com Santa Clara Por

O Benfica empatou com o Santa Clara, 1-1, nesta segunda-feira, em encontro da 12.ª jornada da I Liga portuguesa e vê os rivais leoninos mais longe. Já o FC Porto apanhou as águias na classificação.

No recomeço de uma partida que tinha sido interrompida no domingo devido às más condições climatéricas, Santa Clara e Benfica protagonizaram um duelo com emoção e incerteza.

Os lisboetas chegaram à vantagem ainda na primeira parte, aos 34 minutos, por intermédio de Darwin Núñez, na sequência de uma combinação com o alemão Waldschmidt, numa jogada de entendimento em que também participou Rafa Silva.

Mas no regresso para os segundos 45 minutos, o Santa Clara apareceu mais atrevido e foi ameaçando o Benfica antes de Fábio Cardoso, perto da hora de jogo, balançar as redes de Vlachodimos. Após um canto, Crysan rematou de forma acrobática ao segundo poste e Fábio Cardoso acabou por cabecear para o empate.

Nos últimos instantes o Benfica carregou em busca da vitória, o Santa Clara também podia ter chegado ao triunfo mas o empate acabou por imperar.

Com este resultado alcançado no Estádio de São Miguel, nos Açores, o Benfica tem agora 28 pontos, permitindo a aproximação do FC Porto que está em igualdade pontual, enquanto que o Sporting, que é líder, está agora mais longe das águias, a quatro. Já o Santa Clara tem 14 pontos.