Nas Notícias Santo Tirso com novo veterinário municipal Por

A Câmara de Santo Tirso anunciou a entrada em funções, ontem, do novo veterinário municipal, na sequência do incêndio que matou 54 animais na Agrela.

“Foi necessário encontrar uma resposta rápida, de forma a garantir a continuidade do tratamento e do bem-estar dos animais que se encontram no canil/gatil municipal de Santo Tirso”, justificou o autarca, Alberto Costa, numa nota publicada pela autarquia.

O anterior veterinário municipal encontra-se suspenso de funções e sob processo disciplinar, “para apuramento de responsabilidades sobre a situação ocorrida nos abrigos existentes na freguesia de Agrela”.

“Quero saber, com exatidão, se tudo o que foi feito pelos serviços técnicos da autarquia poderia ter sido, ou não, mais eficaz”, tinha referido Alberto Costa, num comunicado anterior, revelando ainda que assumia o pelouro da Proteção da Vida Animal.

O cargo de veterinário municipal passa agora a ser desempenhado por Hélder Tulha, com mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes.

O desempenho dos responsáveis autárquicos tem sido alvo de forte críticas desde que o incêndio na Agrela consumiu dois canis, provocando a morte de 52 cães e dois gatos.