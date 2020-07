Nas Notícias Edil de Santo Tirso chamado a explicar ao Parlamento a morte de animais em canis Por

O Parlamentou aprovou hoje a audição do presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, no caso da morte de 73 animais em dois canis, durante um incêndio na Agrela.

O pedido de audição parlamentar, que tinha sido apresentado pelo PAN, foi hoje aprovado na Comissão de Agricultura e Mar.

No requerimento, assinado pela deputada Bebiana Cunha, o PAN exigiu o apuramento das “responsabilidades políticas do município, nomeadamente do presidente da autarquia”, após o incêndio na Agrela ter consumido dois canis ilegais, provocando a morte de 73 animais.

O PAN responsabiliza Alberto Costa por não providenciar “a evacuação dos animais” e por não ter exigido “a presença do médico veterinário municipal no local”, contribuindo dessa forma “para o agravar da situação e para que não fosse prestado o pronto e devido auxílio aos animais”.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, também vão prestar explicações ao Parlamento, a 30 de julho, depois de muitos ativistas terem denunciado que a GNR impediu o acesso aos canis para o salvamento dos animais, por tratar-se de propriedade privada.

Refira-se que o veterinário municipal de Santo Tirso foi suspenso de funções e é alvo de um processo disciplinar, tendo a autarquia já apresentado o sucessor.