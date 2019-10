Apresentações/Novidades Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico foi um sucesso Por

O Salão Automóvel Híbrido e Elétrico, que se desenrolou no edifício da Alfândega do Porto durante o final da semana passada terminou em festa.

A iniciativa não se limitou a divulgar as novidades de mobilidade sustentável propostas por várias marcas e empresas, também elegeu os seus melhores exemplares.

O Peugot e-208 GT Line talvez tenha sido o que mais simpatia recolhei do público, que votou em força neste ‘leãozinho’, como o automóvel elétrico do certame, mas houve outros exemplares a chamarem a atenção.

O Mazda CX30, por exemplo, foi uma novidade que poucos esperavam encontrar por ali, dada a natureza do ‘SUV’ da marca japonesa. Algo que não sucedeu com o BMW i8, votado como o híbrido ‘plug-in’ que reuniu mais preferências dos visitantes do certame.

Este ano o Prémio os Melhores do Ano – A Escolha do Público, teve uma novidade, que foi o facto dos visitantes poderem votar no melhor comercial. E neste particular o Renault Kangoo foi o escolhido.

Fica desde já marcada para 2020 nova edição, a quarta, do Salão Automóvel Híbrido e Elétruco – Salão da Mobilidade Sustentável.