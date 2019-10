Apresentações/Novidades Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico na Alfândega do Porto Por

O Centro de Congressos recebe este fim de semana a terceira edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão de Mobilidade Sustentável.

Desde que abriu as portas este certamente tem registado uma grande afluência de público, para ver de perto as novidades apresentadas pelas 19 marcas presentes, com propostas de mobilidade descarbonizada.

Entre as novidades presentes no edifício da Alfândega do Porto estão o Peugeot e-208 e Peugeot 3008 GT Hybrid4, o Hyundai Kauai híbrido e o ‘reestyling da gama completa do Hyundai Ioniq.

As marcas alemãs também não quiseram deixar de marcar presença, com a Mercedes a apresentar os seus e-Plug-in e c-Plug-in, enquanto a BMW expõe os seus modelos 530e, 225xe, 330e, 745e, i3 e i8. Já a ‘irmã’ Mini surge com o Mini Countryman PHEV.

Como marca ‘premium’ do Grupo Peugeot Citroën, a DS mostra o DS7 Crossback e DS3 Corossback, a Tesla também não podia faltar ‘à chamada’ com o ModelX, o ModelS e o Model3. Já a Mitsubishi expõe o já conhecido Oultlader PHEV e a Canter.

Na Volvo as apostas são o XC40 PHEV, a V60 PHEV e o XC60 PHEV, enquanto que na Toyota estão expostos o Yaris Hybrid, o C-HR, o RAV 4, o Corolla Touring Sport Trek, o Prius Plug-In e o Camry.

Menos conhecida a Zeev revela o Fisker Karma, lado a lado com a Renault com o Zoe, a Audi com e-Tron e a Jaguar com o I-Pace. Na Kia a novidade é o Niro Plug-in e a Optima SW Plug-In.

Já a Volkswagen surge com o e-Golf, a Suzukiu com o Swift e o Ignis, a Nissan com o Leaf e o E-NV200 e a Mazda com o 3 e o novo CX-30.

No segmento das duas rodas, destacam-se empresas como a Byrd, com as ‘scooter’ Niu e TilGreen, a E-Bike, a Nem Motors, a Cocorent e a Abimota, que participa com um espaço onde é possível experimentar diferentes bicicletas.

Mas este evento não vive apenas da exposição, pois paralelamente decorrem seminários, como o dos ‘Contributos dos Recursos Minerais para Mobilidade Elétrica, promovido por Joaquim Góis, da Facultade de Engenharia do Porto, o da ‘Inovação Automóvel – A nova realidade do setor’, por Paulo Spínola, da ARAN, ou a ‘Metedologia de carregamento de veículos elétrucos e Tecnologia bidirecional, V2G, Vehicle to Grid’, por José Henriques da Magun Cap e Joaquim Delgado, da Universidade de Coimbra.