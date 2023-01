Nas Notícias Quando se deve ligar para a Saúde 24 e para o INEM? Por

As épocas de maior frio, chuva e humidade potenciam problemas respiratórios e até quedas na via pública ou mesmo em casa, onde as pessoas procuram aquecer os imóveis de forma mais prática, muitas vezes recorrendo à colocação de passadeiras e tapetes, algumas delas até procuram circular com mais agasalhos, dificultando a sua mobilidade.

Também as ruas ficam mais escorregadias e a possibilidade de ocorrência de quedas é maior, obrigando as pessoas a pedir socorro.

Por forma a clarificar quando se deve ligar para o 112 ou para a linha de Saúde 24, criamos um conjunto de indicações para melhor compreender em que situações deve ligar para onde.

Sabe quando deve ligar para o INEM ou para a linha de Saúde 24 a pedir apoio médico? É que ligar para o número certo faz toda a diferença não apenas na sua saúde mas também na saúde da comunidade.

Quando se deve ligar para a Saúde 24?

A linha nacional de saúde (808 24 24 24) deve ser utilizada sempre que se estiver perante um problema de saúde ou suspeita de um problema de saúde não emergente.

Nesses casos, em vez de se pedir ajuda médica via 112, as pessoas devem utilizar a linha de saúde 24.

Sempre que tiver algum destes sintomas ou sinais de problema de saúde:

náuseas;

tosse persistente;

choro persistente de uma criança;

diarreia;

alteração da pressão arterial;

comichão;

febre;

dor ligeira ou moderada.

Quando se deve ligar para o 112?

O número nacional de emergência deve ser usado sempre que existir risco de vida ou uma situação de extrema urgência.

Assim, as pessoas devem ligar para o 112 a pedir apoio médico nos seguintes casos:

acidente com feridos;

suspeita de AVC

engasgamentos;

dor no peito;

queimaduras graves ou em zonas sensíveis;

dificuldades em respirar;

alteração do estado de consciência;

hemorragias incontroláveis ou abundantes