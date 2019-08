Sáez vence etapa e Veloso cai mas continua de amarelo na Volta a Portugal

O espanhol Héctor Sáez (Euskadi-Murias) venceu hoje a sexta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, em Bragança, enquanto o compatriota Gustavo Veloso (W52-FC Porto) manteve a liderança, apesar de uma queda na parte final.

Após o dia de descanso, Sáez foi o mais forte dos 11 fugitivos e completou os 189,2 quilómetros de percurso iniciado em Torre de Moncorvo em 4:55.14 horas, cortando a meta com sete segundos de vantagem sobre o canadiano Benjamin Perry (Israel Cycling Academy) e 10 em relação ao espanhol Tzomin Juristi (Euskadi).

Gustavo Veloso cortou a meta quase nove minutos depois, mas foi-lhe atribuído o tempo do grupo principal, que chegou a 4.29 do vencedor, uma vez que a queda aconteceu dentro dos últimos três quilómetros.

O galego conservou a camisola amarela, com 15 segundos de avanço para o colega de equipa João Rodrigues, que também esteve envolvido na queda, e 22 sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), terceiro.

Na quinta-feira, a sétima etapa, com 156,2 quilómetros, vai ligar Bragança a Montalegre, com final na Serra do Larouco, a 1.500 metros de altitude, onde a meta coincide com contagem montanha de primeira categoria.