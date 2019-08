Bernal recebido em festa na sua cidade natal na Colômbia após vitória no Tour

O ciclista colombiano Egan Bernal foi hoje recebido em festa por milhares de pessoas na sua cidade natal de Zipaquirá, onde chegou de bicicleta e vestido com a camisola amarela conquistada na Volta à França.

Grande parte das três mil pessoas que se deslocaram à praça principal de Zipaquirá vestiram-se igualmente de amarelo, cor principal da bandeira colombiana, e gritaram o nome de Bernal, que em julho se tornou no terceiro ciclista mais jovem a vencer o Tour, com 22 anos e seis meses de idade, depois do francês Maurice Garin, em 1904, e do luxemburguês François Faber, em 1909.

Bernal, que faz parte da equipa INEOS, tornou-se igualmente no primeiro ciclista da América Latina a alcançar tal feito, tendo terminado a 106.ª edição do Tour à frente do britânico Geraint Thomas, colega de equipa e campeão no ano passado, e do holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).