Desporto “Rui Vitória? O copo de vinho fica para os amigos”, diz Sérgio Conceição Por

Sérgio Conceição concedeu uma extensa entrevista na qual abordou vários temas, entre os quais Fernando Andrade, o novo reforço dos ‘dragões’, e a relação com Rui Vitória.

Numa longa entrevista ao jornal Record, Sérgio Conceição começou por traçar o perfil de Fernando Andrade, o novo reforço do FC Porto.

“Não podemos entrar em loucuras, acho que aquilo que está bem não é preciso mexer, mas poderá haver uma ou outra situação que poderá ser interessante em termos de alternativas, de soluções, temos de ajustar. O Fernando é um dos bons jogadores da Liga, um jogador interessante dentro daquilo que considero importante para uma equipa como o FC Porto”, explicou.

O técnico azul e branco salientou também a vontade em “fazer melhor” que na época passada na Liga dos Campeões, onde caiu nos oitavos de final.

“Voltar a Itália? É um gosto, um desafio para mim. Primeiro, porque vamos jogar os oitavos de final e quero fazer melhor do que na época passada e isso significa passar aos quartos de final. Depois, volto a uma cidade de que gosto muito, onde tenho boas recordações”.

A relação com Rui Vitória foi também abordada por Sérgio Conceição.

Questionado se, caso treinasse em Inglaterra, só com Rui Vitória é que não beberia um copo de vinho depois do jogo, o treinador do FC Porto foi igual a si próprio.

“Não sei como seria em Inglaterra. Aqui já tive a oportunidade de explicar a situação. No jogo da Luz tive também a particularidade de ir ter com ele para o cumprimentar, ele achou que estava magoado comigo, que não me devia cumprimentar e a partir desse momento penso que não. O copo de vinho fica para os amigos”, justificou.