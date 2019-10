Motores Rota da Lampantana com novo formato em Mortágua Por

Mortágua recebe no próximo fim de semana o Rali Rota da Lampantana, sétima prova do Campeonato Centro da especialidade.

Organizado pelo Clube Automóvel do Centro (CAC) e com o apoio da autarquia local, o evento surge com um novo formato, que privilegia o números de quilómetros totais (61,71 km).

Com o centro nevrálgico na Câmara Municipal de Mortágua, e parque de assistência no Aeródromo local, o Rali Rota da Lampantana foi a solução encontrada pelo CAC para substituir o Rali Vinho do Dão, previsto para 24 e 25 de maio, mas que, segundo os organizadores, “a autarquia de Nelas inviabilizou a poucos dias da sua realização.

De referir que, na sexta-feira, dia 25, entre as 19h30 e as 23h00, terão lugar as verificações administrativas na Câmara Municipal e, entre as 20h00 e as 24h00, as verificações técnicas desenrolar-se-ão no quartel dos Bombeiros Voluntários de Mortágua.

No sábado, dias 26, a partida para o primeiro concorrente está agendada para as 10h30 na Praça do Município, seguindo-se as três especiais de Mortágua (11h20, 13h50 e 15h43).

Com uma etapa, três secções e outras tantas especiais que totalizam 132,75 km, 61,71 dos quais contra o cronómetro, o Rali Rota da Lampantana promete reeditar o sucesso registado no Rali de Mortágua, a 4 e 5 de Maio último. Após a derradeira assistência no Aeródromo de Mortágua, o pódio final, junto à Câmara Municipal, em pleno coração da vila, está previsto para as 17h20.