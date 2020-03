Motores Filipe Abrantes quer voltar a vencer no Campeonato Centro de Ralis Por

Filipe Abrantes vai voltar a competir no Campeonato Centro de Ralis ao volante de um Citroën CR2 da JMR Competição.

Depois de se ter sagrado bicampeão do Grupo P1, o piloto de Águeda foi convidado pela equipa para voltar a tripular o C2 R2 e lutar pelas vitórias na sua classe e tentar o terceiro cetro.

Foto: Nuno Dinis

“O ano passado participamos em menos provas do que as que queríamos mas mesmo assim conseguimos sagrarmos-nos bicampeões da nossa classe, que sempre foi o nosso objetivo”, declarou Filipe Abrantes.

Para o piloto de Águeda o objetivo será mesmo repetir o êxito: “Este ano queremos voltar a marcar presença no campeonato e lutarmos pelas vitórias e queremos voltar a vencer. Sermos convidados pela JMR Competição é um enorme orgulho e aceitamos prontamente, pois eles têm sido dos grandes obreiros da minha carreira desportiva e das minhas conquistas”.

“Além da estrutura da equipa o apoio familiar tem sido extremamente importante para mim e esta época eles lá estarão nas provas a acompanhar o nosso desempenho. Obrigado equipa, obrigado família!”, acrescenta Filipe Abrantes.

O campeonato Centro de Ralis tem início este fim-de-semana com a realização do Rali da Bairrada, disputado em pisos de asfalto, numa prova organizada pelo Clube Automóvel do Centro.