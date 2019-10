Motores Armando Carvalho ‘dono e senhor’ no Rali Rota da Lampantana Por

Armando Carvalho e Ana Santos foram os vencedores do Rali Rota da Lampantana, que no passado fim de semana se disputou no concelho de Mortágua.

No evento do Clube Automóvel do Centro (CAC) a dupla do Mitsubishi Lancer Evo V alcançou o seu primeiro triunfo da época, mais um êxito utilizando os pneus Kumho.

Foi uma exibição quase perfeita de Armando Carvalho naquela que foi a penúltima prova da temporada do Campeonato Centro de Ralis, e prova de encerramento dos Desafios Kumho Centro e Kumho Terra.

O piloto do Mitsubishi foi o mais forte na primeira e terceira passagens pelos 20,5 km da especial de Mortágua, a única nesta primeira edição do ‘Rota da Lampantana’ – evento que veio substituir o rali inicialmente previsto para Nelas.

Leonardo Coelho e Filipe Gomes foram a dupla que mais luta deu aos vencedores, apesar de terem sido os mais rápidos na segunda passagem, ficando então a menos de sete segundos da liderança da prova. Um toque na derradeira especial forçou a equipa do Subaru Impreza a descer à quarta posição final geral e da Divisão 1 Kumho.

Ainda menos felizes foram Fernando Peres e Ricardo Caldeira, que seguiam na terceira posição quando um toque afetou a mecânica do seu Mitsubishi Evo IX e os obrigou ao abandono.

Foi neste cenário, e mercê de uma grande regularidade, que Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão acabaram por levar o seu Mitsubishi Evo V ao segundo lugar absoluto e também na Divisão 1 Desafio Kumho, cujo pódio foi completado pelos terceiros classificados do rali, Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro, em Mitsubishi Carisma GT.

Destaque também para o regresso à competição de Américo Maçarico, que foi acompanhado por Luís Ribeiro e foi quinto na Divisão 1 do Desafio Kumho, numa prova onde Filipe Arantes e Luís Cavaleiro dominaram a Divisão 2 com o pequeno mas endiabrado Citroën C2. No seu pecúlio a vitória em todas as especiais disputadas e uma vantagem sobre os segundos classificados, Luís Almeida e Ricardo Bettencourt, em Fiat Punto HGT.

A terceira posição da Divisão 2 foi bem mais disputada, acabando por ‘sorrir’ a Hélder Cordeiro e Bruno Pereira, apesar dos problemas de transmissão que tiveram no Fiat Punto HGT. Foram melhores do que Vítor Gomes e Joel Oliveira, e assim a dupla do Peugeot 206 GTi teve de contentar-se com quarto posto, apesar de também ela ter tido problemas, no seu caso com a direção do carro francês.

Referência ainda para Fernando Teotónio e Luís Morgadinho. Os já vencedores dos dois Desafios Kumho aproveitaram este rali para se adaptarem ao Mitsubishi Evo X com que pretendem alinhar no Campeonato de Portugal de Ralis 2020. Concluiram a prova com um triunfo no Grupo X5.