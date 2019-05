Roma empata e fica mais longe da ‘Champions’ em Itália

A Roma empatou hoje a 0-0 terreno do Sassuolo e ficou mais longe de alcançar um lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, na 37.ª e penúltima jornada do campeonato italiano de futebol.

Na casa no 10.º classificado da prova, a equipa da capital italiana não foi além do nulo e falhou a possibilidade de provisoriamente apanhar a Atalanta no quarto posto da Serie A.

A Roma subiu provisoriamente ao quinto posto com menos dois pontos do que a Atalanta, que pode já confirmar a ‘Champions’ nesta ronda, caso vença no domingo no terreno da já campeã Juventus.

Mais abaixo na tabela, a Udinese recebeu e venceu a SPAL, por 3-2, com um ‘bis’ de Okaka, e ficou mais perto da garantir a manutenção.

Em ‘sarilhos’ continua o Génova, de Pedro Pereira e Miguel Veloso, que empatou 1-1 em casa com o Cagliari e pode terminar a jornada em zona de despromoção. Os dois jogadores portugueses foram titulares.