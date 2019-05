Dezenas de milhares de adeptos do Benfica já aguardam no Marquês de Pombal

Dezenas de milhares de adeptos do Benfica já encheram a Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, e viram hoje pelos ecrãs gigantes a entrega da taça de campeão da I Liga de futebol no Estádio da Luz.

Num momento em que todo o plantel se encontra ainda no recinto ‘encarnado’, onde venceu hoje o Santa Clara, por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada, e assim selou a conquista do 37º título nacional, milhares já fazem a festa da vitória no campeonato, mesmo que a chegada dos jogadores deva acontecer mais ao fim da noite.

No Estádio da Luz todos os elementos da equipa desfilaram para os aplausos e no Marquês de Pombal, o principal palco da festa para os adeptos, a euforia era total e todos os jogadores foram ovacionados, com especial destaque para o treinador Bruno Lage, o jovem avançado João Félix, o médio Pizzi e o capitão de equipa, Jardel, que depois levantou a taça e gerou o momento de maior ‘loucura’ entre os ‘encarnados’.

A Praça Marquês de Pombal tem também já toda a estrutura instalada com três ecrãs gigantes e um palco preparado para a chegada dos jogadores. Há também um forte contingente policial da Polícia de Segurança Pública (PSP) espalhado pela rotunda do e pelas várias avenidas que dão acesso ao epicentro da festa, nas quais o trânsito está já completamente cortado.

O Benfica terminou o campeonato com 87 pontos, mais dois do que o rival FC Porto, e alcançou assim o 37.º campeonato nacional do seu palmarés.